Schallenberg versichert in Brüssel: Österreich verlässlicher Partner

Interimsregierungschef Alexander Schallenberg (ÖVP) ist am Montag bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola im EU-Parlament zusammengetroffen. Das EU-Parlament „zählt weiterhin auf Österreich als verlässlichen Partner“, betonte Metsola nach dem Austausch auf der Onlineplattform X. Auch Schallenberg versicherte auf X: „Österreich ist & bleibt ein verlässlicher und starker Partner in #Europa und der Welt!“