Rapperin Loredana: „Ich habe nichts gegen Frauen“, aber...

Innsbruck – Als die Schweizer Rapperin Loredana im Jahr 2019 einen MTV Europe Music Award erhielt, schrieb sie auf Instagram: „Frauen Rap übernimmt.“ Sie behielt Recht: Die gebürtige Luzernerin gilt als größte Rapperin der Schweiz, als einzige Frau schaffte sie es unter die Top 5 der meistgehörten RapperInnen des Landes. Auf Spotify hat sie monatlich knapp 1,8 Millionen HörerInnen, in Deutschland, Österreich und auf dem gesamten Balkan ist sie ein Star.

Die 29-Jährige, die sich selbst „King Lori“ nennt, hat sich in der eindeutig männerdominierten Szene durchgesetzt. In einem Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung sagt sie dazu: „Ich hab es im Deutschrap in die Charts geschafft, neben den ganzen Jungs. Aber ich möchte, dass man mich als Musikerin beurteilt, nicht als Frau.“