Mehrere 100.000 Euro überwiesen: 59-jährige Innsbruckerin fiel auf Love-Scammer herein

Innsbruck – Statt die große Liebe über das Internet zu finden, wurde eine 59-jährige Österreicherin Opfer einer Betrugsattacke, genauer eines sogenannten Love-Scams, an deren Ende sie mehrere 100.000 Euro verlor. Was war genau passiert? Laut Polizei freundete sich der bis dato unbekannte Täter im letzten Jahr mit dem Opfer über ein soziales Netzwerk an und täuschte dort der Frau vor, verliebt in sie zu sein. Nach mehreren Nachrichten wurde das Opfer dazu verleitet, mehrere Geldtransaktionen auf ein Konto durchzuführen, weil der angebliche neue Liebhaber finanzielle Probleme habe.