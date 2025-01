Tanz am Riesenrad von Waggon zu Waggon mit dem "Schani"

"Vier Waggons schweben als Zeitkapseln durch fast 400 Jahre Stadthistorie", heißt es in der Ankündigung von Theaternyx*, nach eigenen Angaben seit 25 Jahren Veranstalter von "außergewöhnlichen Theatererlebnissen an unerwarteten Orten". Die Besucher treffen auf Figuren und Stimmen, die ihren Blick auf die Stadt und die Zeit offenlegen. Erzählt werden soll "eine lange Geschichte der Transformation in vier kurzen Geschichten": Aus dem Jahr der Uraufführung des Donauwalzers über das Konsumzeitalter und die Auswirkungen der Klimakrise bis in die Zukunft.