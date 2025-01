Johann-Strauss-Jahr begleitet Wiener Ballsaison

Tanzbegeisterte kommen bei der heurigen Wiener Ballsaison außergewöhnlich lange auf ihre Kosten. Bis Ende Februar kann man in der Hauptstadt auf den diversen Feiern, bei denen oft das Johann-Strauss-Jahr 2025 im Mittelpunkt steht, die Nacht zum Tage machen. Ein Fest sind die Veranstaltungen auch für die Wirtschaft: Laut der Wiener Wirtschaftskammer wurden in der Saison 2024 rund 560.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet, die für mehr als 185 Mio. Euro Umsatz sorgten.

Der erste Höhepunkt ist ein süßer: Am 16. Jänner laden die Zuckerbäcker zu ihrem Ball in die Wiener Hofburg. Gleich einen Tag darauf putzt sich das Rathaus für den Blumenball heraus. Das Motto steht mit "Der Walzerkönig" ganz im Zeichen des Johann-Strauss-Jahrs. Der Blumenball gilt als das am schönsten geschmückte Fest der Saison, verzieren doch die Wiener Stadtgärten bei ihrem Ball das Rathaus mit einem farbenfrohen Blumenmeer aus 100.000 Blüten.

Das kulturelle Highlight folgt am 23. Jänner, wenn die Wiener Philharmoniker zu ihrem Hausball im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins laden. Der Philharmonikerball ist übrigens eine der wenigen Veranstaltungen, für die mit der "Wiener Philharmoniker-Fanfare" von Richard Strauss eine eigene Eröffnungsfanfare komponiert wurde. Der Kartenvorverkauf hat schon begonnen, die Tickets sind erfahrungsgemäß schnell weg.

Am 27. Jänner steht der rustikale Jägerball in der Hofburg an. Der Dresscode für den Abend ist streng: Für Damen sind kniebedeckende Dirndl oder Tracht vorgeschrieben (keine Lederhose!), für Herren gilt: Jagdsmoking, Trachtenanzug, Tracht, knielange Lederhose mit Sakko und Krawatte. Der Ball wurde eigentlich ins Leben gerufen, um unschuldig in Not geratene Jägerinnen und Jäger zu unterstützen, wurde aber schnell zu einem gesellschaftlichen Highlight, das nur von den Kriegsjahren und der Coronapandemie gestoppt werden konnte.

Am 21. Februar verwandelt sich die Hofburg dann erneut zum größten Kaffeehaus der Welt. Auch beim Ball der Kaffeesiederinnen und Kaffeesieder steht Johann Strauss Sohn im Mittelpunkt. "Mit dem Motto 'Walzer-Schani - Frühlingskaffee' ehren wir Johann Strauss Sohn anlässlich seines 200. Geburtstags und erwecken zugleich die Magie des Frühlings, die sich im Schanigarten entfaltet", so die Veranstalter.