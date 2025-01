Auto überschlug sich: Stark alkoholisierte Lenkerin verletzt sich bei Unfall in Breitenbach

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend in Breitenbach am Inn. Eine 42-Jährige war gegen 18 Uhr auf der Unterinntalstraße (L 211) in Richtung Angerberg unterwegs. In einer Rechtskurve im Ortsteil Kleinsöll kam sie aus bisher ungeklärter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus.