Festnahme in Salzburg: DNA-Treffer könnte offenen Mordfall klären

Salzburg – Mehr als eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines 52-jährigen Mannes im Salzburger Stadtteil Schallmoos hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 35-Jährige war zunächst nach einem Einbruch Ende 2024 ausgeforscht und erkennungsdienstlich behandelt worden. Nun führte ein Abgleich seiner DNA in der nationalen DNA-Datenbank zu einer Übereinstimmung mit Spuren am Tatort. Der Salzburger wurde am 10. Jänner festgenommen und sitzt in U-Haft.