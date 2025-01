Terrorpläne vor Wiener Swift-Konzerten: Hauptverdächtiger laut Gutachten schuldfähig

Wien – Der Hauptverdächtige rund um mutmaßliche Terrorpläne am Rande der drei Taylor Swift-Konzerte im vergangenen August in Wien ist schuldfähig. Das hat ein von der Staatsanwaltschaft Wien in Auftrag gegebenes Gutachten ergeben. Der 19-Jährige Niederösterreicher mit nordmazedonischen Wurzeln wird verdächtigt, dass er im Vorfeld des zweiten von drei Auftritten des Superstars am Stadion-Vorfeld möglichst viele Menschen töten wollte. Der Mann wurde am Tag vor dem ersten Event festgenommen. Die Veranstalter sagten die Konzerte daraufhin ab.