Beim Rodeln ohne Helm gestürzt: 23-Jährige in Berwang schwer verletzt

Eine Rodeltour endete für eine 23-jährige Französin am Dienstag im Krankenhaus. Die Frau fuhr gegen 15 Uhr auf einer Rodelbahn in Berwang talwärts, als sie in einer Kurve die Kontrolle über das Gefährt verlor. Die Rodel überschlug sich. Die 23-Jährige blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen. Die junge Frau trug keinen Helm.