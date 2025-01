Hypo-Herren verpassten Satzerfolg nur knapp: 0:3 im letzten CL-Heimspiel

Die Hypo-Tirol-Volleyballer sorgten beim letzten Heimspiel in der Champions League beinahe für eine Überraschung. Am Ende blieb gegen Favorit Zawiercie (POL) dennoch nichts Zählbares übrig. Die Chance auf den CEV-Cup lebt aber noch.

Innsbruck – Die Hypo-Tirol-Herren hätten beinahe die große Überraschung gegen den Tabellenführer des Pools C in der Champions League geschafft. Im letzten Heimspiel der Volleyball-Königsklasse am Dienstagabend in der Olympiahalle hielten die Innsbrucker gegen Zawiercie mit. Sogar drei Satzbälle hatten die Tiroler vor den rund 1000 Zuschauern, darunter etwa 70 polnische Fans. Zawiercie vermochte seine Überlegenheit dann aber doch auszuspielen. Sie verwandelten den fünften Satzball zum 32:30, gewannen dann auch Durchgang zwei mit 25:13 und den finalen mit 25:14.

Manager Hannes Kronthaler: „Der erste Satz war sehr überraschend, am Ende hat sich die Klasse dann aber doch durchgesetzt.“ Jetzt braucht es in zwei Wochen gegen Roeselare einen Sieg, um nach dem bereits fixen Aus in der Champions League zumindest noch im CEV-Cup international spielen zu können.

Niklas Kronthaler und Co. hielten überraschenderweise in Satz eins mit, am Ende holte sich aber Zawiercie doch ganz klar einen weiteren Champions-League-Sieg. © GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Das Spiel in der Mini-Nachlese:

Satz 1: Die Tiroler starteten nicht optimal, vermochten aber den 0:3-Rückstand bis zum 4:4 wieder auszugleichen. Auch im Satzverlauf ließen sich Kronthaler und Co. nicht abschüttelten und sorgten mit dem 23:23 für die große Überraschung. Drei Satzbälle brachten die Hypo-Herren aber nicht unter, die Polen scheiterteten in Folge vier Mal, schafften aber mit dem fünften den Satz mit 32:30 für sich zu entscheiden.

Satz 2: Zawiercie spielte sich mit dem Satzerfolg in einen Rausch und zeigte den Innsbruckern, wer die Nummer eins in Pool C ist. Die Polen lagen schnell mit 15:8 in Führung. Die Tiroler haderten indes noch mit der verpassten Sensation, Satz eins für sich zu entscheiden. So schwangen die rund 70 mitgereisten polnischen Fans begeistert die gelb-grünen Fahnen und bejubelten einen deutlichen 25:13-Erfolg.

Satz 3: Hypo fing sich wieder, locker ließ Zawiercie dennoch nicht. Die Polen näherten sich mit Riesenschritten einem weiteren Champions-League-Sieg. Nach knapp schließlich eineinhalb Stunden stand fest: Die Polen bleiben das Maß in Pool C der Champions League und einmal mehr ungeschlagen., einfeierten Aron Russell.