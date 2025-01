Bayer Leverkusen setzt Bayern München mit Heimsieg unter Druck

Mit dem Sieg rückte der Double-Sieger der vergangenen Saison zunächst wieder bis auf einen Punkt an den Tabellenführer aus München heran. Mainz bleibt als Überraschungsteam der Hinrunde mit 28 Punkten weiter in Reichweite der internationalen Plätze. Die Mannschaft von Bo Henriksen bestätigte über weite Strecken, warum es nach Siegen gegen Bayern, Dortmund und Frankfurt in dieser Saison zurecht als Favoritenschreck gilt.

Für Kiel trafen in der ersten Hälfte Shuto Machino (27. Minute), Phil Harres (32.) und Alexander Bernhardsson (45.+4). Fiete Arp (90.+8) stellte den 4:2-Endstand für Holstein her. Der Tabellenvorletzte rückte mit dem dritten Saisonsieg dichter an die rettenden Plätze heran. Giovanni Reyna (71.) und Jamie Gittens (77.) trafen für Dortmund. Kiels Lewis Holtby sah in der Schlussphase die Rote Karte für ein grobes Foul (86.).