Bittere Pleite in Kiel: Borussia Dortmund kassiert nächsten Rückschlag

Für Kiel trafen in der ersten Hälfte Shuto Machino (27. Minute), Phil Harres (32.) und Alexander Bernhardsson (45.+4). Fiete Arp (90.+8) stellte den 4:2-Endstand für Holstein her. Der Tabellenvorletzte rückte mit dem dritten Saisonsieg dichter an die rettenden Plätze heran. Giovanni Reyna (71.) und Jamie Gittens (77.) trafen für Dortmund. Kiels Lewis Holtby sah in der Schlussphase die Rote Karte für ein grobes Foul (86.). (APA)