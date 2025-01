WM-Auftakt nach Maß für Österreichs Handballer mit Sieg über Kuwait

Österreichs Handball-Nationalteam startete am Dienstag mit einem 37:26-Sieg über Kuwait erfolgreich in die WM.

Porec ‒ Österreichs Handball-Männer sind mit einem 37:26-(18:16)-Pflichtsieg über Kuwait erfolgreich in die WM gestartet und haben das Hauptrundenticket damit zum Greifen nah. Dem Ausfall von Kapitän Mykola Bilyk und dem jüngsten Verletzungsschock von Janko Bozovic zum Trotz setzte sich die Auswahl von Teamchef Ales Pajovic am Dienstag in Porec am Schluss sicher durch und kämpft damit am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF 1) gegen Katar um wichtige zwei Punkte für die Hauptrunde.