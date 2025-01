Verbot tritt in Kraft: Ab Sonntag funktioniert TikTok in den USA nicht mehr

TikTok bereitet sich einem Bericht zufolge auf ein Aus der Videoplattform in den USA am kommenden Sonntag vor. Geplant sei, dass Personen, die versuchten, die App zu öffnen, eine Nachricht sehen, die sie auf eine Website mit Informationen über das Verbot weiterleite, berichtete die Techbranchen-Nachrichtenseite The Information unter Berufung auf Insider. TikTok plane zudem, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, alle ihre Daten herunterzuladen, um sie zu sichern.