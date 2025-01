Kalte Schnauze, heißer Tipp: So bleibt der Hund beim Sport gesund

Vom Couchpotato zum Schneehund – so einfach geht es nicht. Unsere Hunde haben mehr Freude an Schnüffelspielen als an Schneestürmen. Die Gründe zeigt der tierqualifizierte Hundetrainer Thomas Pichler auf.

Zirl – Sport auf sechs Beinen – ein beliebtes Thema für Hundehalter. Viele Hundebesitzer genießen in der kalten Jahreszeit Skitouren und Rodelausflüge mit dem felligen Familienmitglied, jedoch ist nicht allen bewusst, was Eis, Kälte und harscher Schnee für einen Hund wirklich bedeuten.

Wintermärchen über Wölfe

Thomas Pichler ist Obmann des Tiroler Vereins „Hund und Mensch“ mit Sitz in Zirl und verweist in seinen Trainingsstunden zurzeit nicht selten auf die Herausforderungen für Hunde im Winter, die größten sind gestreutes Salz und eisiger Boden.

Was bedeuten winterliche Straßen für Hundepfoten?

Thomas Pichler: „Die kalte Jahreszeit birgt auch viele Tücken für unsere pelzigen vierbeinigen Freunde. Neben dem Salz ist auch das Eis für ihre Pfoten sehr fordernd und die Kälte trägt auch ihres dazu bei. Es ist sinnvoll, ihnen vermehrt Schutz und Pflege zukommen zu lassen.

Natürlich gibt es immer wieder Stimmen wie ‘Ach, was soll denn das, das packt der schon, der stammt schließlich vom Wolf ab’ . Aber man muss festhalten: Die meisten unserer Hunde sind so weit vom Wolf entfernt, wie eine europäische Hauskatze vom sibirischen Tiger. Und die Wölfe Alaskas haben in den seltensten Fällen mit Straßensalz auf Asphalt zu kämpfen, was wohl dem Mangel an Asphalt dort geschuldet ist. Darum gilt es, im Winter einige Dinge zu beachten.“

Kein Salzstreuer für Bello

Auch lange Wanderungen auf harschem Schnee können Hundepfoten reizen, wenn in offene Stellen zusätzlich das Salz der Straßen gelangt, bedeutet das nicht selten Schmerzen für den Vierbeiner.

Was passiert bei Salz auf Pfoten?

Pichler: „Streusalz kann die Pfoten unserer Hunde reizen, rissig machen und schmerzhaft sein. Hunde könnten es zudem ablecken, was Magenprobleme verursacht. Zudem können scharfe Eiskanten die Haut an und zwischen den Pfoten verletzen und Schmerzen verursachen, die sich durch eintretendes Salz noch verstärken. Es kann dabei auch zu Entzündungen kommen, die, eben auch aufgrund der winterlichen Verhältnisse, sehr langwierig sein können. Und auch lange Wanderungen auf harschigem Schnee können die Pfoten reizen. Darum gilt: Pfotenpflege. Vor dem Spaziergang sollten Pfoten mit Fettcreme geschützt und nach dem Spaziergang gewaschen und kontrolliert werden. Bei Verletzungen sind Pfotenschuhe sinnvoll.“

Thomas Pichler, tierschutzqualifizierter Hundetrainer © privat

Wie geht es kleinen, bodennahen Hunden im Winter?

Pichler: „Die Kälte setzt dem Organismus einiger unserer Hunde zu. Kleine Hunde, die aufgrund ihres geringen Körpervolumens Temperatureinflüsse schwerer ausgleichen können, besonders junge Hunde (Welpen), aber auch unsere Oldies sowie Kurzhaar-Rassen ohne Unterwolle sind mit Hundejacken oder Mänteln gut geschützt und werden es danken. Speziell an sehr kalten Tagen, den Eistagen, an denen die Temperatur nie über 0 Grad geht, speziell, wenn es auch keine Sonne gibt, und man einen längeren Aufenthalt outdoor plant.“

Achtung! Hecheln bei Minusgraden!

Welcher Wintersport lässt sich am besten mit dem Hund vereinen?

Pichler: „Natürlich klingt es verlockend, mit den Hunden eine Skitour zu unternehmen, und das ist auch, wenn der Hund körperlich dazu geeignet ist, durchaus möglich. Allerdings gilt auch hier, so wie beim Radfahren mit dem Hund, auf sehr viele Dinge zu achten. Auch wenn es angenehm kühl ist, erhitzt der Hund beim Bergablaufen, je nach Tempo, und gleicht die Temperatur durch Hecheln aus. Eine Stunde bei geöffnetem Maul durchhecheln bei minus 14 Grad am Berg kann zu Halsentzündungen führen, harscher Schnee und lange auf die Pfoten einwirkende, sehr tiefe Temperaturen diese ebenso aufreißen. Und etwas ganz Wichtiges noch: Den Hund zuerst bei sehr kurzen Touren an das Bergabfahren mit Skiern gewöhnen. Das bedeutet, ihm beizubringen, dass er hinten läuft!“

Suchspiele wie hier mit einem Frisbee lasten Hunde in der Regel besonders gut aus. © iStock

Welcher Sommersport funktioniert mit Hund am besten und wie?

Pichler: „Pauschal ist dies nicht zu beantworten, da unsere Hunde sich nicht nur durch ihre spezifischen Rassenunterschiede definieren, sondern sich auch durch Alter, Fitnesszustand und individuelle Eigenschaften unterscheiden. So ergeben sich große Unterschiede bezüglich ihrer Ausdauer und körperlichen Belastbarkeit. Generell wird es einem Hund einer Rasse mit kurzen Beinen und zurückgezüchteter Nase (Beispiel Mops) schwerer fallen, hohe Geschwindigkeiten für längere Zeit zu laufen, als ein belgischer Schäfer oder ein Labrador aus einer Arbeitslinie.“

Ältere Vierbeiner brauchen mehr Ruhezeiten als junge und können bei einigen Sportarten nicht mehr mithalten. Dafür sind sie meist besondere Genießer von Streicheleinheiten. © www.imago-images.de

Woran merke ich, dass es dem Hund zu viel wird?

Pichler: „Darauf zu vertrauen, dass ein Hund, wenn es ihm zu viel wird, einfach hinlegen wird oder eine Pause einfordert, ist keine gute Idee. Denn auch erwachsene Hunde folgen dem Hundehalter und gehen dabei über ihre Grenzen. Speziell arbeitsmotivierte Hunde würden und einfach immer und immer weiter hinterherlaufen, bis sie kollabieren. Und bei jungen Hunden in ihrer Entwicklung sowie älteren Hunden, muss man zudem sehr auf die Gelenke achten, für sie ist das Bergablaufen nicht ratsam. Und dann kommen natürlich die Temperaturen ins Spiel. Hunde schwitzen kaum und regulieren ihre Temperatur über das Hecheln, das macht sie im Sommer anfälliger für Flüssigkeitsverlust. Anzeichen für Dehydration sind trockene Schleimhäute, starkes Hecheln, eingefallene Augen und verminderte Hautelastizität.“

Spazierengehen und Wanderungen lasten Hunde vor allem dann optimal aus, wenn kleine Such- oder Schnüffelspiele eingebaut werden. © hundundmensch.at

Wie wird die Wanderung oder der Fahrradausflug cool für den Hund?

Pichler: „Das Tempo! Während der lockere Trab eine Gangart für Langstrecken ist, ist der Galopp viel anstrengender und belastender und nicht so lange durchzuhalten. Außer bei Zughundesportarten, bei denen der Hund vorausläuft und somit das Tempo selbst bestimmt, sollten alle sportlichen Aktivitäten mit Hund und Fahrrad sehr verantwortungsbewusst angegangen werden. Abgesehen von den gesetzlichen Verordnungen (Leinenpflicht, Hund im Straßenverkehr) gilt es, all diese Faktoren zu beachten:

der Hund muss ausgewachsen und gesund sein,

körperlich dazu geeignet,

es müssen die Temperaturen stimmen,

am besten sollte der Hund vorauslaufen und das Tempo bestimmen, Tempo sollte ein lockerer Trab sein,

Länge der Strecke und Zeit des Trainings sollten gecheckt werden,

Steilheit der Wegstrecke und Untergrund (scharfkantig, scharfe Steine?) sollten beachtet werden,

regelmäßige Pausen einlegen und zu trinken anbieten, auf Dehydrationszeichen achten,

idealerweise die Pulsrange seines Hundes kennen und auch mal den Puls checken.

Für versierte HundehalterInnen sollte zu bewerkstelligen sein. Ist man sich nicht sicher, ob man all diese Faktoren im Überblick behalten kann oder ist man nicht gewillt dazu, dann kann man ja Joggen oder Wandern. Das auch viel stressfreier.“

Kleine und vor allem junge Hunde brauchen bei kalten Temperaturen etwas Unterstützung, etwa durch spezielle Hundepullover oder -jacken. © iStockphoto

Langweilt Spazieren alleine meinen Hund vielleicht?

Pichler: „Nein, die meisten Hunde haben sogar mehr Spaß dabei, weil sie dabei dem ‘Seeking’, also ihrem natürlichen Umwelterkundungsverhalten nachgehen können: ein wenig herumschnuppern, sich umsehen und die Zeit draußen genießen. Für Hunde ist ‘Seeking’ ein instinktives Verhalten und eng mit ihrer geistigen Stimulation und ihrem Wohlbefinden verbunden. Es erfüllt ein Grundbedürfnis nach mentaler Auslastung, was in der Maslowschen Hierarchie eher zu psychologischen oder höheren Bedürfnissen zählen würde.“

Sie sprechen in Ihren Kursen viel über Entschleunigung – was bedeutet das?

Pichler: „Viele HundehalterInnen meinen es ihren Lieblingen nur gut und möchten sie auslasten, damit er dann zu Hause entspannt, ausgeglichen und ruhig ist. Diese Menschen sind oft verwundert darüber, warum der so gut ausgelastete Hund nie zur Ruhe kommt. Was also tun? Meist wird das Pensum dann noch einmal gesteigert, aber der Hund wird zu Hause immer noch aufgedrehter.“

Warum entsteht diese Stress-Spirale?

Pichler: „Die Antwort ist recht banal. Übermäßige körperliche Auslastung kann, wenn man sie übertreibt, zu einem chronisch erhöhten Cortisolspiegel und damit zu Dauerstress führen. Cortisol ist ein Stresshormon, das bei körperlicher Anstrengung, aber auch bei emotionalem Stress ausgeschüttet wird. Wenn Hunde ständig auf einem hohen Aktivitätsniveau gehalten werden, ohne ausreichende Ruhephasen, kann dies langfristig zu gesundheitlichen und verhaltensbezogenen Problemen führen. Gesunde, erwachsene Hunde benötigen, je nach Alter und Größe, 17 bis 20 Stunden Ruhe am Tag, Welpen, alte und kranke Hunde noch mehr. Wenn sie diese nicht bekommen, bleibt der Cortisolspiegel erhöht. Das führt unter anderem zu Rastlosigkeit und Schlafproblemen, Hyperaktivität oder impulsiven Verhalten, übermäßigem Hecheln oder Speicheln, verminderter Konzentrationsfähigkeit sowie gesundheitlichen Problemen, wie z. B. einem schwachen Immunsystem.“

Hunde übermäßig auslasten ist nicht immer die beste Idee. Ein ausgewachsener Hund benötigt 17 bis 20 Stunden Ruhe am Tag. © iStock

Was wäre in diesem Fall besser?

Pichler: „Besser ist es, eine gesunde Balance zwischen körperlicher und geistiger Auslastung zu finden, sich also aktiv mit unseren Hunden zu beschäftigen, ihnen Denkaufgaben geben, wie Schnüffelspiele oder Spürhundearbeit, ihnen mit Spaß und positiver Verstärkung Dinge beizubringen (also zu trainieren). Denn geistige Arbeit ermüdet Hunde oft schneller und nachhaltiger als reine körperliche Aktivität und fördert die Zusammenarbeit zwischen Hund und Mensch, was die Beziehung stärkt.“

Was tun bei Problemhunden?

Pichler: „Bei den meisten Hunden mit Problemverhalten, die wir HundetrainerInnen in unserem Alltag sehen, liegt dem Verhalten nicht ein ‘zu viel’ an Ruhe, sondern ein Ruhedefizit zugrunde. Tierschutzqualifizierte HundetrainerInnen mit Know-how und wissenschaftlich fundierten Kenntnissen sind hier oft eine gute Hilfe und eine interessante Ergänzung zu im Internet kursierenden Mythen aus der Welt der Hunde. Darum ist es immer gut, die Fähigkeiten der TrainerInnen durch deren Arbeit am Hundeplatz oder bei der Arbeit mit Kundenhunden zu bewerten und nicht durch den Unterhaltungswert ihrer Instagramauftritte.“