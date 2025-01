Wie Trump und seine Gefolgsleute den US-Kongress unterwerfen

Washington – Der nächste Verteidigungsminister der USA heißt wohl Pete Hegseth. Das steht nach seiner Anhörung im Senat so gut wie fest. Die Personalie zeigt, mit welchen Methoden Trump und seine Gefolgsleute den Kongress unter Druck setzen. Es könnte eine Blaupause für ihren Regierungsstil sein.

Hegseth hat sich das Jerusalem-Kreuz und den lateinischen Spruch „Deus vult“ (Gott will) tätowieren lassen. Die alte Symbolik der Kreuzritter soll heute bei der radikalen Rechten populär sein, die wieder im Namen des Christentums gegen Muslime hetzt. Symbole, wie Hegseth sie auf seinem Körper trägt, wurden laut der Süddeutschen Zeitung auch bei den rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville 2017 und beim Kapitolsturm am 6. Jänner 2021 gezeigt.