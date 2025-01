Einigung im Gaza-Krieg: Feuerpause ab Sonntag und Geiselfreilassung

Doha, Tel Aviv, Gaza – Im Gazakonflikt sollen ab Sonntag die Waffen schweigen und bald die ersten Geiseln freikommen. Israel und die radikal-islamische Hamas einigten sich am Mittwoch auf eine Feuerpause in dem seit 15 Monaten anhaltenden Konflikt, bei dem mehr als 40.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Dies teilten die Vermittler Katar, USA und Ägypten im Laufe des Abends mit. Die Hamas nannte die Vereinbarung einen großen Erfolg.

„Das Waffenruheabkommen ist das Ergebnis der legendären Widerstandskraft unseres großartigen palästinensischen Volkes und unseres tapferen Widerstands im Gazastreifen seit mehr als 15 Monaten“, teilte die islamistische Terrororganisation mit. Der Jüdische Weltkongress sieht in dem ausgehandelten Gaza-Deal zwischen Israel und der islamistischen Hamas einen „Hoffnungsschimmer“.

Der designierte US-Präsident Donald Trump gab zuvor eine Einigung zu den „Geiseln in Nahost“ bekannt. „Sie werden bald freigelassen werden“, teilte er am Mittwoch mit. Die israelische Regierung hofft, letzte Fragen mit der Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen noch heute lösen zu können. Der Vermittler Katar bestätigte die Einigung.

Die Feuerpause solle am 19. Jänner um 12.15 Uhr (11.15 Uhr MEZ) beginnen, sagte Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Das ist Sonntag, ein Tag vor dem Amtseid des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Die Waffenruhe soll von den USA, Katar und Ägypten überwacht werden. Es werde ein „Überwachungsmechanismus“ in Kairo installiert, wo ein aus Vertretern der drei Ländern bestehendes Team die Einhaltung der Vereinbarung kontrollieren werde, erklärte der katarische Ministerpräsident. Die drei Länder hatten zuvor in den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas vermittelt.