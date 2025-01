Abkommen zu Geiselfreilassung im Gazastreifen und Feuerpause ab Sonntag vereinbart

Doha, Tel Aviv, Gaza – Israel und die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas haben am Mittwoch eine Vereinbarung für eine Feuerpause im Gaza-Konflikt erzielt. Der designierte US-Präsident Donald Trump gab eine Einigung zu den „Geiseln in Nahost“ bekannt. „Sie werden bald freigelassen werden“, teilte er am Mittwoch mit. Die israelische Regierung hofft, letzte Fragen mit der Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen noch heute lösen zu können.