Online rezeptfreie Medikamente shoppen: Bei dm soll das bald möglich sein

Die Drogeriekette dm plant einen Online-Shop für apothekenpflichtige, rezeptfreie Medikamente. Ein wenig dürfte das aber noch dauern, man wolle noch etwas abwarten. In Deutschland sind die Pläne schon konkreter, dort dürfte das Projekt bald starten. In den Filialen sollen aber weiterhin keinerlei Medikamente verkauft werden.

Dass so ein Apothekensterben befeuert werden könnte, sah dm-Managerin Karin Reisinger nicht. Jedenfalls sei das nötige drogistische Wissen in ihrem Konzern vorhanden. Letztlich entscheide die Kundschaft, so Reisinger. Sollte sich die Möglichkeit ergeben, würde analog zum angekündigten deutschen dm-Online-Shop einer in Österreich ausgerollt.