Ein 19-Jähriger hat sich am Mittwoch an seinem Arbeitsplatz in Ötztal-Bahnhof schwer verletzt. Er geriet beim Zuschneiden von Holzpflöcken mit dem Zeigefinger seiner linken Hand in die Kreissäge, berichtet die Polizei. Der Arbeiter wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)