FC Bayern feierte Torparty, Stuttgart gewann Schlager gegen Leipzig

Tabellenführer Bayern ließ im Heimspiel gegen Hoffenheim nichts anbrennen. Leipzig verlor in Leipzig das Spiel und beide Stürmer. Bremen verspielte gegen Heidenheim dreimal einen Vorsprung.

Bayern München gab sich im ersten Heimspiel nach der Winterpause in der deutschen Bundesliga keine Blöße. Der Rekordmeister überrollte die kriselnde TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer am Mittwoch mit 5:0 und führt in der Tabelle weiter vier Punkte vor Titelverteidiger Bayer Leverkusen. RB Leipzig verlor nach Halbzeit-Führung beim VfB Stuttgart 1:2. Marco Grüll traf für Werder Bremen beim Heim-3:3 gegen Heidenheim per Doppelpack.

Hoffenheim hatte in der Münchner Allianz Arena nicht den Funken einer Chance, lag nach 25 Minuten bereits 0:3 zurück. Leroy Sane versenkte den Ball nach Assist von Thomas Müller im langen Eck (7.). Raphael Guerreiro traf nach einem Doppelpass mit Harry Kane (12.), Kane selbst per Hands-Elfmeter (26.). Nach dem Seitenwechsel durften erneut Sane (48.) und Serge Gnabry (66.) netzen, Hoffenheim hatte nichts entgegenzusetzen. ÖFB-Teamspieler Alexander Prass wurde bei den Verlierern in der 41. Minute eingewechselt, Konrad Laimer saß bei den Bayern auf der Bank.

Die Münchner sind nach ihrem dritten Ligasieg in Serie auf Kurs. Für Hoffenheim dagegen wird es zusehends eng. Neun Pflichtspiele ist die TSG bereits sieglos, in München setzte es die dritte Liganiederlage in Folge. Seit seiner Premiere im November gegen Leipzig (4:3) hat der frühere Sturm-Graz-Meistermacher Ilzer mit seinem neuen Team kein Spiel mehr gewonnen. Das Resultat: Die Hoffenheimer finden sich nur noch auf Relegationsplatz 16 wieder. Der Vorsprung auf einen Abstiegsrang beträgt nur noch drei Punkte.

Doppelpack von Grüll für Bremen zu wenig

Leipzig ging in Stuttgart durch Stürmerstar Benjamin Sesko zwar früh in Führung (10.). Die Hausherren drehten die Partie aber nach der Pause durch Tore von Jacob Brun Larsen (50.) und Nick Woltemade (60.). ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald agierte bei Leipzig erneut in der Dreier-Abwehrkette, Christoph Baumgartner wurde in der 66. Minute eingewechselt, Xaver Schlager fehlte wegen seiner neuerlichen Knieverletzung. Sesko sah im Finish wie wenig später Lois Openda Gelb-Rot. Ihr Team kassierte die dritte Niederlage in den jüngsten fünf Pflichtspielen, ist aber weiter Tabellenvierter.

Zwei Tore von ÖFB-Teamspieler Marco Grüll waren zu wenig für Bremen – nur 3:3 gegen Heidenheim. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Max Vincen

Grüll brachte Bremen nach nicht einmal einer Minute mit einem noch abgefälschten Schuss aus der Drehung in Führung. Romano Schmid hatte seinen Landsmann im Strafraum gefunden. Heidenheim glich zweimal aus, ehe Grüll nach einem Pass in die Schnittstelle auf 3:2 stellte (79.). Für den 26-Jährigen war es der zweite Doppelpack in den jüngsten drei Ligaspielen. Der Ex-Rapidler hält nun bei fünf Saisontoren. Zu einem Sieg reichte es nicht, weil Heidenheims Leonardo Scienza tief in der Nachspielzeit noch per Freistoß zuschlug (95.).