Yellen kritisiert Trumps Plan für neue Zollbehörde

US-Finanzministerin Janet Yellen hat die Pläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump für eine neue Zollbehörde kritisiert. "Eine doppelte Behördenstruktur zu schaffen, scheint kein guter erster Schritt zu sein, um Geld für amerikanische Steuerzahler zu sparen", sagte Yellen in einer Late-Night-Show am Mittwoch.

Trump hatte am Dienstag über seine Social-Media-Plattform Truth Social angekündigt, am Tag seines Amtsantritts am 20. Jänner die neue Behörde External Revenue Service" zu gründen, die Zölle, Steuern und alle Einnahmen" aus ausländischen Quellen eintreiben soll.