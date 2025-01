Weiter Warten auf kassenfinanzierten Amalgamersatz

Weiter keine Einigung gibt es zwischen Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) und Zahnärztekammer (ÖZÄK) über einen kassenfinanzierten Ersatz für Amalgam als Zahnfüllungsmaterial. Die Kammer hat am Donnerstag knapp vor Beginn von Gesprächen die Verhandlungsrunde abgesagt. Sie ortet aufgrund "negativer Pressearbeit" der ÖGK und einer Protestaktion vor der Kammer einen "Vertrauensbruch", hieß es gegenüber der APA. Bei der Gesundheitskasse zeigte man sich "äußerst verwundert".

Zu Jahresbeginn ist ein Verbot von Amalgam als Zahnfüllungsmaterial in Kraft getreten. ÖGK und Kammer versuchen daher bereits seit längerem, sich über ein kassenfinanziertes Ersatzmaterial für die Versicherten zu einigen. Die ÖGK forciert dabei das relativ neue, in Kassenambulatorien erprobte weiße Material Alkasit und wäre bereit gewesen, 20 Prozent mehr als bisher für amalgam- und damit quecksilberfreie Füllungen zu zahlen.

Die Zahnärztekammer wollte allerdings nur den materialtechnisch unterlegenen Glasionomerzement bzw. andere Zemente als für die Patienten gratis akzeptieren, alles andere wollten sich die Ärzte privat bezahlen lassen. Zudem verlangte die ÖZÄK wesentliche Änderungen im Gesamtvertrag sowie der Honorarordnung. Die ÖGK warf den Ärzten Verhandlungsverweigerung vor und bot Zahnärzten - mit mäßigem Erfolg - an der Kammer vorbei Einzelverträge an.

Zuletzt näherte man sich aber zumindest rhetorisch an. So einigten sich Ende Dezember die ÖZÄK und die (kleinere) Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) - die Materialien Glasionomerzement und Alkasit wurden dort Kassenleistung. Die dort ausverhandelten rund 50 Prozent an Aufschlag nannte ÖGK-Obmann Andreas Huss zwar einen "sehr hohen Tarif". Es werde aber wohl eine Lösung zwischen 20 und 50 Prozent geben.