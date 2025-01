Die "goldwürdige" Übertragungsphilosophie des ORF zur Ski-WM

Wenn die Alpine Ski-WM von 4. bis 16. Februar in Saalbach-Hinterglemm stattfindet, herrscht nicht nur bei den Athletinnen und Athleten Ausnahmezustand: Auch der ORF ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Rennen in die Wohnzimmer Österreichs und vieler weiterer Länder zu übertragen. ORF-Chefregisseur Michael Kögler trägt die Letztverantwortung. Im APA-Interview spricht er über "goldwürdige" Bilder, spektakulären Drohneneinsatz und seine Daumenregel bei schweren Stürzen.

"Die Ski-WM beginnt nicht mit dem ersten Rennen, die Vorbereitung beginnt Jahre zuvor", stellt Kögler, der schon seit Jahrzehnten für den ORF im Einsatz ist und unzählige Großevents als Regisseur begleitet hat, klar. Mehrfach besucht er die Strecken - auch im Sommer -, um das Kamerakonzept zu erstellen. Die Positionierung erfolgt mit Blick auf die Sicherheit der Rennläufer, soll aber natürlich dennoch beste Bilder ermöglichen. Bis zu 56 Kameras kommen beim Großevent in Salzburg zum Einsatz, darunter mehrere Drohnen, Kamerakräne, Hand-, Mini- und superzeitlupenfähige Kameras. Seit der letzten Heim-WM in Schladming vor zwölf Jahren habe sich vor allem die Produktionsmenge sowie die Anzahl und die Qualität der Mini- und Superzeitlupenkameras deutlich erhöht.

Die augenscheinlichste Änderung seien aber die Drohnen. Nach dem Absturz einer Drohne bei einer Fahrt von Marcel Hirscher hatte die FIS ihren Einsatz gänzlich verboten. Während der Coronazeit, als Rennen teils ohne Zuschauer durchgeführt wurden, wurden sie wieder, auch unter Zutun von Kögler, unter hohen Sicherheitsauflagen genehmigt. "Drohnen sind mittlerweile deutlich kleiner geworden und werden professioneller gehandhabt. Sie sind für die Darstellung von Geschwindigkeit und andere Blickwinkel eine enorme Aufwertung", so Kögler.

Einem Skifahrer nachzufliegen, sei nicht so einfach, wie es aussieht. "Für die Bedienung braucht man einen Piloten, der die Drohne perfekt beherrscht", sagt der 60-Jährige. Obwohl der Pilot über eine virtuelle Brille steuert, dürfe man nur jenen Teil befliegen, den ein Spotter mit freiem Auge einsehen könne. Prinzipiell könnte Kögler mit Drohnen noch spektakulärere Einstellungen kreieren. Das wäre aus Sicherheitsgründen aber nicht akzeptabel. "Es sind so schon herausragende Bilder", sagt der Regieroutinier, der auch schon bei der Saalbach-WM 1991 mit dabei war und in den vergangenen 15 Jahren fast alle Ski-Meisterschaften verantwortete.