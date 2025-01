Autos in Kufstein geöffnet und durchsucht: 30-Jähriger festgenommen

Kufstein – Am Mittwochabend kam es in Kufstein zu mehreren versuchten „Einschleichdiebstählen“ in unversperrte Pkws. Wie die Polizei berichtet, geschah dies in der August-Scherl-Straße, in der Glimstraße und in der Haunfeldstraße – zwischen 21.15 Uhr und 22.04 Uhr.