Karibik-Kreuzfahrt mit Mein Schiff 2

Tauchen Sie ein in die Magie der karibischen Inseln, wo Abenteuer und Entspannung Hand in Hand gehen. Ihre Reise beginnt in La Romana, der Dominikanischen Republik, und führt Sie zu den malerischen Küsten von Kingstown auf St. Vincent, wo Sie die atemberaubende Landschaft genießen können. In Bridgetown auf Barbados erwartet Sie ein Tag voller Entdeckungen, von historischen Stätten bis hin zu lebhaften Märkten. In St. George’s, Grenada, erleben Sie die lebendige Kultur und die herzliche Gastfreundschaft der Einheimischen.