Heiraten, Headbangen und Humoriges: Ob bei der Hochzeitsmesse in Innsbruck, dem Heavysaurus Konzert in Kufstein oder Josef Hader im Congress – das Wochenende in Tirol ist veranstaltungstechnisch so vielfältig wie selten.

© Congress Messe Innsbruck, Imago/Just Pictures, TT/Böhm