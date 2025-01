SS-Lied bei Begräbnis gesungen: FPÖ gewinnt vor Gericht

Wien - Die Tageszeitung Der Standard ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht im Zusammenhang mit der Berichterstattung über drei FPÖ-Politiker nach dem Mediengesetz verurteilt worden. Den Politikern war die Teilnahme an einem Begräbnis vorgeworfen worden, sie sollen ein SS-Lied gesungen haben. Nach Ansicht des Richters wurde mit mehreren Artikeln der Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt. Die Kläger bekamen eine Entschädigung von insgesamt 20.250 Euro zugesprochen.