Frontalkollision wegen Überholmanöver: Lenker prallte in Pians gegen zwei Autos

Eine 37-Jährige überholte in Pians einen Linienbus und kollidierte mit zwei Autos.

Pians – Bei einem Überholmanöver kam es im Oberland am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Drei Autos kollidierten kurz vor 8 Uhr auf der Paznauntalstraße im Gemeindegebiet von Pians. Eine 37-Jährige wollte einen Linienbus überholen und krachte dabei gegen einen entgegenkommenden Wagen. Auch der dahinterkommende Pkw wurde in den Unfall verwickelt.

Die 37-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und in das Krankenhaus in Zams gebracht. Die beiden weiteren Beteiligten blieben unverletzt. An den drei Autos entstand laut Polizei ein erheblicher Schaden. Die Paznauntalstraße war rund 45 Minuten lang gesperrt. (TT.com)