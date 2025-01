„Völlig undurchdachter Kahlschlag“: Empörte Reaktionen auf Sparpaket von FPÖ und ÖVP

Umweltschutz-Organisationen, NGOs, Denkfabriken, Gewerkschaft und (baldige) Oppositionsparteien: Die Liste an KritikerInnen des geplanten Sparpakets von FPÖ und ÖVP ist lang. Wohlwollen kommt hingegen aus der Wirtschaftskammer.

Global 2000 lehnt unter anderem das angekündigte Ende des Programms für den Heizungstausch für energiearme Haushalte ab. Greenpeace gibt zu bedenken, dass über solche Maßnahmen die Menschen in der Abhängigkeit von Öl und Gas gefangen blieben.

Die Regierung wolle klimafreundliches Verhalten eerschweren statt erleichtern, konstatierte der WWF. Der Bundesverband Photovoltaic Austria warnte in einem offenen Brief vor einer höheren Mehrwertsteuer auf PV-Anlagen. Beim ÖAMTC wünschte man sich eine „deutliche Zunahme der Elektromobilität in Kombination mit ambitionierteren Zielen bei der Beimischung alternativer Kraftstoffe“.