Stern von Tiroler Eisschnelllauf-Ass Rosner leuchtete bei der EM heller denn je

Mit Platz neun in der Allround-Gesamtwertung gelang der Rumerin Jeannine Rosner bei der Eisschnelllauf-EM vor ausverkauftem HAus in Heerenveen ein beeindruckendes Debüt. Im Hinterkopf träumt die 18-Jährige von einer Teilnahme bei den nächsten Olympischen Winterspielen.

Innsbruck – Es bedurfte keines weiteren Beweises dafür, dass die niederländische Bevölkerung bei einer Heim-EM im Eisschnelllaufen gerne in Euphorie ausbricht. 12.500 Fans (pro Tag) erinnerten daran zuletzt bei den Festspielen in Heerenveen trotzdem lautstark. Im ausverkauften Eisstadion Thialf mittendrin statt nur dabei: Tirols Shootingstar Jeannine Rosner.

Die EM-Premiere überstrahlte die Teilnahme an den Olympischen Jugend-Winterspielen in Südkorea, wo Rosner über 1500 Meter auf Platz fünf landete. Damals ebenfalls am Start: Schwester Sarah (16), die im Gegensatz zu Jeannine („Mitteldistanz bis Ausdauerbereich“) ihre Stärken im Sprint ausspielen kann. Möglich, dass ein Tiroler Schwesternpaar in der Eisschnelllauf-Welt noch gemeinsam für Furore sorgen wird – Jeannine könnte noch heuer im Weltcup debütieren.