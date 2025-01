In der Nacht auf Donnerstag wurden in Telfs gleich mehrere Fahrräder gestohlen. Zwischen 0.30 Uhr und 1.20 Uhr nachts haben unbekannte Täter mehrere Kellerabteile in einem Wohnhaus aufgebrochen. Aus den Abteilen entwendeten sie schließlich mehrere E-Bikes. Die Schadenssummer beläuft sich auf Zehntausende Euro. (TT.com)