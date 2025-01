Regisseur von „Twin Peaks“: US-Film-Legende David Lynch ist tot

David Lynch ist für Filme wie „Blue Velvet“ oder „Mulholland Drive“ sowie die Serie „Twin Peaks“ bekannt. Im August war bekannt geworden, dass der Filmemacher an einem Lungenemphysem erkrankt ist

Washington - Der US-Filmemacher David Lynch ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie am Donnerstag über Facebook mitteilte. „Jetzt, wo er nicht mehr unter uns ist, klafft eine große Lücke in der Welt. Doch wie er sagen würde: Achte auf den Donut, nicht auf das Loch“, schreibt sie dort. Im August hatte der Filmemacher erklärt, dass er an einem Lungenemphysem erkrankt ist.