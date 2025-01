Mieterin ließ Herd an und verließ Wohnung: Brand in Seefelder Apartment

Seefeld – In Seefeld kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einem Brand in einem Apartment. Die Mutter des Eigentümers wurde aufmerksam auf das Feuer, als sie den Feuermelder hörte. Der alarmierte Sohn öffnete das Apartment, erkannte den Brand in der Küche und brachte diesen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle.