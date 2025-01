Van der Bellen empfängt Schweizer Bundespräsidentin

Die neue Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter kommt am Freitag nach Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt die liberale Finanzministerin bei der Hofburg mit militärischen Ehren (10.30 Uhr), für 12.05 Uhr ist ein gemeinsames Pressegespräch geplant. Keller-Sutter hat mit Jahreswechsel den Vorsitz in der siebenköpfigen Schweizer Regierung übernommen. Traditionell führt die erste Reise einer neuen Schweizer Bundespräsidentin nach Österreich.

Im Mittelpunkt der Gespräche dürften die vor Weihnachten abgeschlossenen Verhandlungen über ein EU-Schweiz-Abkommen und die Sicherheitslage in Europa stehen. Obwohl die Schweiz nicht der EU angehört, trägt sie die westlichen Sanktionen gegen Aggressor Russland mit und beteiligt sich auch am NATO-geführten Luftabwehrsystem Sky Shield. Die österreichische Beteiligung daran steht angesichts der Ablehnung der wahrscheinlichen künftigen Kanzlerpartei FPÖ unter einem Fragezeichen. Die Schweiz engagiert sich auch stark in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die in Wien ihren Sitz hat. So wird die Schweiz kommendes Jahr den OSZE-Vorsitz führen.