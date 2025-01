Hamburger Elbphilharmonie hat österreichische Visionen

Wer Visionen hat, sollte bekanntlich zum Arzt gehen - oder in die Hamburger Elbphilharmonie: Am 7. Februar startet das Festival "Elbphilharmonie Visions" in seine zweite Ausgabe nach 2023. Und die ist deutlich rot-weiß-rot geprägt. So erklingen bis 16. Februar neue Werke von österreichischen Komponistinnen und Komponisten wie Olga Neuwirth, Johannes Maria Staud oder Bernd Richard Deutsch im spektakulären Konzertbau an der Elbe.

Am Beginn steht die Uraufführung von Deutschs Stück "Urworte" für zwei Chöre, dem sich Alex Paxtons von Jazz und Videospielsoundtrack beeinflusstes Werk "World Builder, Creature" beigesellt, jeweils interpretiert vom NDR Elbphilharmonie Orchester unter Alan Gilbert. Johannes Maria Stauds Schlagzeugkonzert folgt tags darauf, bevor am 9. Februar Olga Neuwirths "Masaot / Clocks Without Hands" Liedfragmente aus Kroatien und Ungarn zu einem neuen Amalgam vereint.

Am 13. Februar dann spielt das Wiener RSO unter Bas Wiegers härteren Tobak, unter anderem das Heavy-Metal-inspirierte "Blood Beat" des Osttirolers Bernhard Gander. Den Abschluss gestaltet dann wieder das Elbphilharmonie Orchester mit Werken von Dalit Warshaw, Magnus Lindberg und Dai Fujikura. Insgesamt sind sieben Konzerte beim Festival vorgesehen.