31.484 Wahlkarten für Burgenland-Wahl ausgestellt

Für die burgenländische Landtagswahl am 19. Jänner sind 31.484 Wahlkarten ausgestellt worden. Von den 250.400 Wahlberechtigten haben somit 12,57 Prozent eine Wahlkarte beantragt. Das sind deutlich mehr als bei der Landtagswahl 2020. Damals waren es 8,46 Prozent, berichtete die Landeswahlbehörde am Freitag. 27.949 Wahlkarten sind fristgerecht wieder bei den Gemeinden eingelangt. Die übrigen können am Sonntag noch in einem Wahllokal des Wahlkreises abgegeben werden.

Die Zahl der Wahlberechtigten hat sich indes um eine Person erhöht und beträgt nun genau 250.400, obwohl am 18. Dezember die endgültige Zahl eigentlich bereits fest stand. Eine Person hatte Einspruch erhoben und die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts in diesem Fall lag erst nach dieser Frist vor, hieß es vom Landesmedienservice am Freitagabend zur APA. Die Person bekam Recht, wurde ins Wählerverzeichnis eingetragen und ist somit auch wahlberechtigt.

Besonders beliebt waren die Wahlkarten im Mittel- und Südburgenland. Im Bezirk Güssing stellten 14,13 Prozent der Wahlberechtigten einen Antrag, im Bezirk Oberpullendorf 13,57 und im Bezirk Jennersdorf 13,14 Prozent. Das geringste Interesse verzeichnete der Bezirk Mattersburg mit 10,57 Prozent. In absoluten Zahlen lagen die beiden Wahlkreise mit den meisten Wahlberechtigten vorne: In Eisenstadt, Rust und dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurden insgesamt 6.336 Wahlkarten ausgestellt. Im Bezirk Neusiedl am See waren es 6.059.