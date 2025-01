Letzte Chance für Wahlkarten-Anträge vor Burgenland-Wahl

Wer doch noch eine Wahlkarte für die burgenländische Landtagswahl am 19. Jänner beantragen will, hat am Freitag noch einmal die Gelegenheit. Bis 12 Uhr sind mündliche Anträge möglich, danach werden keine Wahlkarten mehr ausgestellt. Außerdem müssen Briefwahlkarten bis 14 Uhr wieder bei den Gemeinden eintreffen, um gezählt zu werden. Für die schriftliche Beantragung von Wahlkarten ist die Frist schon am vergangenen Mittwoch abgelaufen.

Gleichzeitig endet am Freitag die Möglichkeit, die Stimmabgabe vor einer Sonderwahlbehörde mündlich zu beantragen. Die Zahl der ausgestellten Wahlkarten wird nach Ende der Frist der Landeswahlbehörde gemeldet, die diese im Laufe des Nachmittags veröffentlicht.

Neben den Vorbereitungen für die Landtagswahl biegt am Freitag auch der Wahlkampf endgültig auf die Zielgerade. Die Grünen begehen ihren Wahlkampfabschluss am Vormittag mit Bundesparteichef Werner Kogler in der Eisenstädter Fußgängerzone und die ÖVP trifft sich vor dem Landhaus. Die SPÖ hält eine Abschluss-Pressekonferenz mit der gesamten Landesparteispitze in einem Eisenstädter Gasthaus.