Paddington ist endlich wieder da! Nach seinen ersten beiden erfolgreichen Leinwandabenteuern führt diesmal „Paddington in Peru“ den kleinen, tollpatschigen Bären in seine alte Heimat Südamerika. Im ersten Film machte sich Paddington von Peru aus auf die Suche nach einem neuen Zuhause und fand es dann in London. Im zweiten Film lernten wir Paddington in seiner Londoner Umgebung kennen. Nun kehrt Paddington nach Peru zurück und beginnt sich zu fragen, wo seine wahre Heimat ist. Die Aufregung im Hause Brown in Windsor Gardens in London ist diesmal groß. Voller Freude hält Paddington seinen neuen Reisepass in den Tatzen, denn es geht gemeinsam nach Peru, um Paddingtons geliebte Tante Lucy im Heim für Bären im Ruhestand zu besuchen.