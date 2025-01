Kein Gratis-Klimaticket mehr für 18-Jährige: Kann Blau-Schwarz dadurch wirklich 120 Millionen einsparen?

Wien – Seit vergangenem Jahr können 18-Jährige mit einem Gratis-Klimaticket den öffentlichen Verkehr nutzen. Im Zuge der Regierungsverhandlungen kündigten FPÖ und ÖVP am Donnerstag an, diese Möglichkeit wieder abzuschaffen. 120 Millionen Euro an Einsparungen soll das 2025 bringen, diese Summe ist im Klimaministerium budgetiert. Die tatsächlichen Ausgaben wären aber wohl deutlich geringer, denn bisher hat nur jeder und jede Fünfte das Ticket in Anspruch genommen.

Eingeführt wurde das KTÖ18 mit 1. Juli 2024. Anspruch haben alle, die ab dem 1. Jänner 2024 18 wurden oder werden und einen Wohnsitz in Österreich haben. Das Gratisticket gilt ein Jahr – der Start kann frei zwischen dem 18. und einem Tag vor dem 21. Geburtstag gewählt werden. Dadurch steigt die Zahl der Berechtigten in den ersten drei Jahren immer weiter an. Auch jene, die das Ticket 2024 nicht eingelöst haben, könnten dies 2025 also noch tun. In diese Gruppe fallen 72.000 Personen.