Gondel-Podcast mit Marcel Clementi: Sind positive Gedanken wirklich der Schlüssel zum Glück?

Sein Podcast, sein Buch und sein Festival tragen den Titel „Good Vibes". Er selbst bezeichnet sich als sehr glücklich. Wir haben den Tiroler Yogalehrer Marcel Clementi bei „Podcast am Berg" in der Axamer Lizum in einer Gondel befragt, ob er immer alles rosig sieht und was die richtige Denkweise bewirken kann.