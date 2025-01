43-Jähriger ließ in Sölden nach Streit Ärger an Auto von 31-Jährigem aus

Nach einem Fall von Sachbeschädigung in Sölden ermittelt die Polizei. Wie die Beamten in einer Aussendung mitteilten, schlug ein 43-Jähriger am Samstag kurz nach Mitternacht auf dem Vorplatz einer Parkgarage mehrmals auf das Fahrzeug eines 31-Jährigen ein. Durch die Schläge und Tritte zerbrach die vordere linke Seitenscheibe. Auch die Karosserie auf der linken Seite wurde erheblich verbogen und eingedrückt. Die Schaden dürfte hoch sein – wie hoch genau, steht noch nicht fest.