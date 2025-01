Erste Medaille für Naturbahnrodler, Tirolerin Ruetz auf Medaillenkurs

Maximilian Pichler/Nico Edlinger haben am Samstag bei den Weltmeisterschaften im Naturbahnrodeln in Kühtai die Silbermedaille im Doppelsitzerbewerb gewonnen. Die Steirer mussten sich um 0,26 Sekunden den Südtirolern Matthias und Peter Lambacher geschlagen geben. Die Tirolerin Riccarda Ruetz hat als Zweite vor dem Finaltag am Sonntag Silber im Damen-Einzel im Visier. Bei uns könnt ihr euch den ersten Wettkampftag noch einmal in voller Länge anschauen.