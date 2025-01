Neuer Partner von Frau in Oberösterreich erschossen: Täter tot aufgefunden

Die bevorstehende Scheidung dürfte Samstagvormittag das Motiv für eine tödliche Bluttat in Oberkappel im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich gewesen sein. Ein 44-jähriger Deutscher erschoss den neuen Freund seiner in Scheidung lebenden Frau mit einer Pistole und tötete sich selbst. Für die Fahndung nach dem Täter war ein Großeinsatz der Polizei im oberösterreichisch-bayerischen Grenzraum ausgelöst worden.

Gegen 8.40 Uhr hatte der 44-jährige Deutsche in Oberkappel an der Wohnungstür des Opfers, ein 51-jähriger Einheimischer, geläutet. Die Frau des Täters habe die Tür geöffnet, es sei zu einem kurzen Gespräch zwischen dem getrennten Paar gekommen, schilderte ein Sprecher der Polizei den Tathergang. Unmittelbar darauf habe der 44-Jährige mit einer Pistole mehrmals auf den Oberösterreicher geschossen und sei geflüchtet. Die Frau alarmierte die Polizei. Der Notarzt konnte den 51-Jährigen nicht mehr retten, er verstarb an den Schussverletzungen.

Nach einer knapp zweistündigen Fahndung wurde auch der Täter tot aufgefunden. Er war mit dem Auto in seinen Wohnort in Untergriesbach in Bayern geflüchtet. Die beiden Orte liegen kaum zehn Minuten voneinander entfernt im oberösterreichisch-bayerischen Grenzraum. Die beiden Kinder des vor der Scheidung gestandenen Paares – 14 und 18 Jahre alt – waren während der Tat in der Wohnung des Vaters in Bayern. (APA)