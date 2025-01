Schuss auf Mann in Oberösterreich: Alarmfahndung nach flüchtigem Täter

In Oberkappel im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich ist am Samstag gegen 8.40 Uhr ein 51-jähriger Einheimischer angeschossen und so schwer verletzt worden, dass er kurz später verstarb. Der mutmaßliche Täter, ein 44-jähriger Deutscher, flüchtete mit seinem Auto. Nach ihm laufe eine Alarmfahndung, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Hintergrund dürfte eine Beziehungstat sein, hieß es bei der Polizei.