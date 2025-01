Schuss auf Mann in Oberösterreich: Täter tot aufgefunden

In Oberkappel im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich ist es am Samstagvormittag zu einer Bluttat mit zwei Toten gekommen. Ein 44-jähriger Deutscher hatte den neuen Partner seiner in Trennung lebenden Frau in dessen Wohnung mit einer Pistole angeschossen. Der 51-jährige Einheimische starb wenig später. Der Täter flüchtete und wurde zwei Stunden später tot aufgefunden, teilte die Polizei mit. Grund für die Tat dürfte die bevorstehende Scheidung gewesen sein.