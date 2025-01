Bitteres Aus: Meniskus stoppte Podestjagd von Tiroler Treichl

Markus Treichl konnte beim Bob-Heim-Weltcup in Igls am Samstag zum 2. Lauf des Zweier-Bewerbs gemeinsam mit Sascha Stepan nicht mehr antreten. Beim Aufwärmen aufgetretene Meniskusprobleme bei Treichl verhinderten einen Start, nachdem das Duo zur Halbzeit noch auf Platz fünf gelegen war. Johannes Lochner/Georg Fleischhauer führten vor Francesco Friedrich/Alexander Schüller (+0,16 Sekunden) und Adam Ammour/Nick Stadelmann (0,37) einen deutschen Dreifachsieg an.

Die Österreicher Jakob Mandlbauer und Daniel Bertschler konnten sich nach dem ersten Lauf steigern und klassierten sich auf Platz 13 (1,58). Lochner sorgte in beiden Läufen für einen Streckenrekord, die neue Bestmarke steht bei 50,72 Sekunden. In der Folge ist auch noch die 31-jährige Niederösterreicherin Katrin Beierl im Monobob-Bewerb im Einsatz.

Ob der 31-jährige Tiroler Treichl am Sonntag im Viererbob wieder am Start stehen kann, steht noch in den Sternen. „Es dürfte beim Aufwärmen passiert sein, jetzt gilt es, das abklären zu lassen, damit man eine genaue Diagnose bekommt. Dann schauen wir weiter. Die Gesundheit steht an erster Stelle“, sagte ÖBSV-Vizepräsidentin Christina Baumann-Hengster. Unnötiges Risiko wolle man auch im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt WM in Lake Placid keines eingehen. Der Meniskus hat Treichl auch in der Vergangenheit schon zu schaffen gemacht.