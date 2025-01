Rodel-Doppel Egle/Kipp jubelte in Winterberg über EM-Gold

Selina Egle und Lara Kipp wurden am Samstag bei der Kunstbahn-Rodel-EM in Winterberg ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich ihren ersten Europameistertitel. Das Rennen zählte zum Weltcup, da baute das ÖRV-Duo mit dem fünften Sieg in Folge die Gesamtführung aus.