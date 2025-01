Erste WM-Niederlage für ÖHB-Team: Frankreich war eine Nummer zu groß

Die Sensation gegen den Rekordweltmeister ist ausgeblieben. Österreichs Handball-Männer verloren am Samstag das abschließende WM-Vorrundenspiel gegen Frankreich trotz beherztem Kampf mit 27:35 (15:19) und steigen als Zweiter in die Hauptrunde auf. Dort sind in Varazdin ab Dienstag die Niederlande, Ungarn und aller Voraussicht nach Nordmazedonien die Gegner. Lukas Hutecek und Co. nehmen zwei Punkte mit und haben somit alle Chancen auf das Viertelfinale.