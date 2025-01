Mehrere Skifahrer bei Unfällen auf Tirols Pisten schwer verletzt

Sillian/Fiss/Bergwang – Zu mehreren Skiunfällen mit Schwerverletzten kam es am Samstag auf Tirols Skipisten, berichtet die Polizei.

Gegen 11.30 Uhr prallten auf einer roten Piste des Skigebiets Berwang ein deutscher Snowboarder und ein österreichischer Skifahrer aufeinander. Der 48-jährige Snowboarder blieb unverletzt, der 84-jährige Skifahrer musste mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Zur gleichen Zeit verunglückte ein 38-jähriger Skifahrer im Skigebiet Hochpustertal. Laut Polizei kam der Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen in einer Kurve über den Rand einer blauen Piste hinaus. Er stürzte und prallte gegen eine Kunststoffstange am Beginn des Funparks. Der 38-Jährige verlor das Bewusstsein und rutschte noch ein paar Meter weiter ab. Andere Skifahrer leisteten Erste Hilfe, bevor der Schwerverletzte in die Klinik Innsbruck geflogen wurde.